З Качинського хочуть зняти імунітет через інцидент з вінком жертвам Смоленської катастрофи

До Сейму Польщі подали ініціативу щодо позбавлення депутатського імунітету лідера тепер опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського у зв’язку з інцидентом, що стався у квітні біля меморіалу загиблим у Смоленській катастрофі.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Підставою для позбавлення Качинського депутатського імунітету стали події під меморіалом загиблим у Смоленській катастрофі на площі Пілсудського у Варшаві 10 квітня цього року.

Качинський забрав з-під пам’ятника вінок, покладений іншою особою – через суперечливу табличку з написом, що загиблий експрезидент Лех Качинський співвідповідальний за трагедію. Лідер "ПіС" спершу спробував зняти з вінка напис, а коли це йому не вдалося – забрав вінок з-під монумента.

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Присутня на місці команда поліції із запобігання конфліктів намагалася відмовити депутата від такого вчинку та "інформувала його про його поведінку".

"Оскільки увесь інцидент був записаний і депутат – дуже відома особа, його затримання не було необхідним для забезпечення належного процесу… Подальші дії у даному питанні будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства", – повідомили тоді у поліції.

Згодом особа, чий вінок забрав Качинський, подала скаргу до поліції та заявила у ній, що вартість вінка складала 800 злотих. У разі знищення майна на таку вартість могло йтися про кримінальну відповідальність. Проте поліція не отримала переконливих доказів про таку вартість та оцінила вінок у 400 злотих, тож йдеться вже про адміністративне правопорушення.

У будь-якому разі, для притягнення Качинського до відповідальності Сейм має позбавити його імунітету. Питання невдовзі має розглянути профільний парламентський комітет.

Однопартієць Качинського, колишній міністр оборони Маріуш Блащак назвав ініціативу "огидною провокацією" і "білоруськими стандартами".

Чинний міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський прокоментував, що на кожне правопорушення має бути належна реакція і "безкарність "ПіС" закінчилася".