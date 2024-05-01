В Грузии расследуют применение силы по отношению к участникам протеста

Специальная следственная служба Грузии проводит расследование возможного злоупотребления должностными полномочиями по факту применения чрезмерной силы в отношении участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание "Грузия Online".

Ведомство получает сообщения о произошедших фактах по горячей линии, из изоляторов временного содержания и аппарата Народного защитника, а также проводит следственные действия.

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Специальная следственная служба пообещала проинформировать общественность о ходе и результатах расследования.

В ночь на среду грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси, после чего отступили.

В попытке разогнать демонстрантов у здания парламента Грузии спецназовцы применили слезоточивый газ и водомет, но протестующие отказались покидать проспект Руставели.

Накануне вечером грузинские правоохранители распылили перцовый баллончик против по меньшей мере десяти человек, которые участвовали в акции протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси.

Напомним, что юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Его обсуждение на пленарной сессии парламента Грузии может продолжаться еще несколько дней.

Ранее в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.

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