СМИ: ЕС не исключает отмены безвиза с Грузией в случае принятия "российского закона"

Если партия власти в Грузии все же примет закон об "иноагентах", который еще называют "российским законом", то ЕС не исключает отмены безвизового режима со страной.

Об этом узнал от собственных источников редактор "Радио Свобода" по Европе Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

Он сообщил, что послы ЕС в среду снова обсуждали ситуацию в Грузии, в частности – потенциальные меры в случае принятия закона об "иностранных агентах". По его словам, обсуждают все возможные варианты наказания.

"Нельзя исключать приостановку визовой либерализации. Все вещи на столе обсуждений", – написал Джозвяк в своем Twitter (Х).

