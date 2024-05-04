Финский регулятор: Глушение GPS является "побочным эффектом" российской военной активности

Глушение сигналов GPS над Балтийским морем "скорее всего" является побочным эффектом борьбы России с беспилотниками.

Об этом сообщило финское агентство транспорта и связи Traficom, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Препятствия усилились, когда в январе 2024 года начались атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру России", – говорится в пресс-релизе Traficom.

Эстония также обвиняет Россию в глушении сигнала, но финское агентство не соглашается с правительством Таллинна в определении помех как гибридной атаки.

Реклама:

"Вполне возможно, что помехи, которые сейчас наблюдаются в авиации, скорее всего, являются побочным эффектом самозащиты России", который используется для предотвращения навигации и управления дронами, управляемыми GNSS [Глобальной навигационной спутниковой системой] или мобильными частотами", – отмечает Traficom.

В любом случае, финское агентство заявляет, что летать в Финляндию и из нее безопасно благодаря инерционной навигации и наземным навигационным альтернативам – хотя GPS остается "основным источником навигационной информации в авиации".

Ранее на этой неделе авиакомпания Finnair приостановила полеты в Тарту, Эстония, на месяц; эстонское правительство объявило о намерении обсудить этот вопрос со своими партнерами по ЕС и НАТО.

"[Североатлантический совет] вчера [2 мая] рассмотрел недавнюю злонамеренную деятельность на территории Альянса и заявил, что гибридные операции России, такие как кибер и электронное вмешательство, а также саботаж, акты насилия и кампании по дезинформации, повлияли на несколько стран-членов НАТО", – сказал представитель Министерства иностранных дел Эстонии, ссылаясь на заявление НАТО, обнародованное в четверг.

Напомним, страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют России, может повлечь за собой воздушную катастрофу.