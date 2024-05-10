В Эстонии объявили приговор прокремлевскому политику за шпионаж

В Эстонии суд признал члена партии Koos Аллана Хантсома виновным в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке этой деятельности.

Об этом сообщил эстонский вещатель ERR, информирует "Европейская правда".

Пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане отметила, что поскольку судебное разбирательство было закрытым, дополнительные обстоятельства раскрывать не будут.

В соцсетях со ссылкой на телефонный звонок Аллана Хантсома своей матери распространилась информация, что его приговорили к шести с половиной годам тюремного заключения.

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Хантсом был задержан 7 декабря 2023 года и с тех пор находился в Таллиннской тюрьме. Ему предъявили подозрения в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке таких действий.

Хантсом в 2015 году был одним из основателей НКО "Добросвет", которая поставляла гуманитарную помощь на Донбасс. Был одним из организаторов шествия "Бессмертный полк".

В мае 2023 года пополнил ряды новой партии Koos.

По словам одного из лидеров Koos Олега Иванова, который сейчас находится в России, Хантсом незадолго до своего ареста планировал переехать в Российскую Федерацию.

Напомним, в ноябре прошлого года в Эстонии начался судебный процесс над Айво Петерсоном, представителем движения Koos, известного своими пророссийскими взглядами.