В Естонії оголосили вирок прокремлівському політику за шпигунство

В Естонії суд визнав члена партії Koos Аллана Хантсома винним у розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки та підтримці цієї діяльності.

Про це повідомив естонський мовник ERR, інформує "Європейська правда".

Речниця Харьюського повітового суду Війвіка Сіплане зазначила, що оскільки судовий розгляд був закритим, додаткові обставини не розкриватимуть.

У соцмережах із посиланням на телефонний дзвінок Аллана Хантсома своїй матері поширилася інформація, що його засудили до шести з половиною років тюремного ув'язнення.

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Хантсом був затриманий 7 грудня 2023 року і відтоді перебував у Талліннській в'язниці. Йому висунули підозри в розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки і підтримці таких дій.

Хантсом у 2015 році був одним із засновників НКО "Добросвіт", яка постачала гуманітарну допомогу на Донбас. Був одним з організаторів ходи "Безсмертний полк".

У травні 2023 року поповнив лави нової партії Koos.

За словами одного з лідерів Koos Олега Іванова, який наразі перебуває в Росії, Хантсом незадовго до свого арешту планував переїхати в Російську Федерацію.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Естонії розпочався судовий процес над Айво Петерсоном, представником руху Koos, відомого своїми проросійськими поглядами.