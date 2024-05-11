В Бундестаге предлагают сбивать дроны над Украиной войсками НАТО

Члены немецкого парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом они заявили изданию FAZ, сообщает DW.

По мнению представительницы "Зеленых" Агнешки Бруггер, будет верным "расположить системы ПВО на границах соседних (с Украиной) государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины".

В свою очередь, ее однопартиец Антон Гофрайтер отметил, что воздушную оборону Украины "с территории Польши и Румынии не стоит исключать в долгосрочной перспективе".

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В то же время депутат от "Свободных демократов" Маркус Фабер заявил, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому назвал необходимым гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе.

"При таких условиях я считаю это (привлечение западных систем ПВО для защиты неба над Украиной) возможным", – добавил он.

Представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер также выступает за то, чтобы силы НАТО сбивали российские дроны над Украиной.

"Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт", – убежден он.

В качестве примера, оппозиционер вспомнил об Израиле, которому в апреле США, Франции и Великобритания помогли отразить массированную воздушную атаку со стороны Ирана и его прокси.

По его словам, это говорит о том, что государства, которые в подобной ситуации оказали помощь, автоматически не становятся сторонами конфликта.

В материале говорится, что идея сбивать над западной частью Украины дроны РФ силами размещенных в Румынии и Польше систем ПВО НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и экс-помощнику генсека Альянса, генерал-лейтенанту Хорсту-Гайнриху Браусу.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, но они боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны , которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон накануне также объяснил, почему в отличие от Израиля, его государство не может помогать Украине сбивать российские дроны.

Кэмерон сказал, что втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к эскалации.