Зеленский: Страны НАТО защитили Израиль, хотя он, как и Украина, не член Альянса

Президент Владимир Зеленский выразил непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, но они боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.

Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, сообщает "Европейская правда".

Президент упомянул, что западные государства не дают Украине определенные виды вооружений и остерегаются присутствия своих сил в Украине, поскольку объясняют, что не хотят втянуть НАТО в войну с Россией.

"Я вам хочу задать вопрос после вчерашней атаки: Израиль в НАТО или нет? Вот вам и ответ. Израиль – не страна НАТО. Союзники, в том числе страны НАТО, защищали Израиль, показали силам Ирана, что Израиль не один, и это урок", – отметил глава государства.

"Это ответ всем тем, кто говорит на любом континенте, что Украине надо помогать очень осторожно, чтобы не втянуть страны НАТО в войну", – добавил он.

Зеленский также рассказал, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны , которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон накануне также объяснил, почему в отличие от Израиля, его государство не может помогать Украине сбивать российские дроны.

Кэмерон сказал, что втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к эскалации.