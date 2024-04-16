США пояснили, чому не збиватимуть дрони в Україні, як в Ізраїлі

США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.

Про це на брифінгу 15 квітня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

У Кірбі запитали, чому США, які з союзниками допомогли збивати іранські дрони над Ізраїлем, не можуть робити те ж в Україні.

"Дивіться, це різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз. Президент чітко дав зрозуміти від початку конфлікту в Україні, що США не планують брати участь у конфлікті, беручи на себе бойову роль, і ми цього не робили", – сказав Кірбі.

Він додав, що США надавали Україні те, що їй необхідно для захисту свого повітряного простору.

"На жаль, на сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого українці так потребує", – додав Кірбі.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон напередодні також пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

Кемерон сказав, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації.

Президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача 15 квітня заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.