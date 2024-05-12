В Грузии противники закона об "иноагентах" проведут ночь на понедельник под зданием парламента

Противники закона об "иноагентах" проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента Грузии в столице Тбилиси.

Об этом участникам многотысячного митинга на площади Европы сообщил писатель Лаша Бугадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

13 мая в 9 утра по местному времени должно состояться заседание юридического комитета парламента, на котором скандальную инициативу обсудят в третьем чтении.

Бугадзе предложил противникам закона "заглянуть в глаза" депутатам правящей партии.

Реклама:

Попытаются ли демонстранты заблокировать входы в парламент, он не уточнил.

Заседание сессии и голосование в третьем чтении в парламенте должно состояться 14 мая.

Накануне в Тбилиси прошел самый масштабный протест против закона об "иноагентах".

Напомним, на этой неделе в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов.

Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.

На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут.