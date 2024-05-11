Тысячи граждан Грузии собрались на площади Европы в Тбилиси, протестуя против принятия скандального закона об "иноагентах".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Еврпоейская правда".

Акцию в столице 11 мая анонсировали как возможно самую большую за все время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Люди начали собираться на "Европейский марш" еще в начале вечера в трех разных местах и двинулись оттуда к площади Европы с флагами Грузии и ЕС и своими лозунгами.

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По пути посетили также офис правящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.

В настоящее время количество демонстрантов может достигать от многих тысяч до десятков тысяч, площадь полностью заполнена людьми.

Europe Square in Tbilisi right now.

Everyone hasn't reached it yet.

Protest against foreign agents bill pic.twitter.com/DNlZxjrRDq — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) May 11, 2024

На установленной сцене проходят речи и музыкальные выступления.

Напомним, на этой неделе в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов.

Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.

На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут.

Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Страны Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что грузинские власти выбрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии.

Дополнительные предупреждения прозвучали и от Белого дома и Конгресса США.

Премьер Грузии в ответ на давление намекнул, что "Грузинская мечта" готова к некоторым уступкам в тексте проекта, но отверг возможность существенных изменений.