Тысячи граждан Грузии собрались на площади Европы в Тбилиси, протестуя против принятия скандального закона об "иноагентах".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Еврпоейская правда".

Акцию в столице 11 мая анонсировали как возможно самую большую за все время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Люди начали собираться на "Европейский марш" еще в начале вечера в трех разных местах и двинулись оттуда к площади Европы с флагами Грузии и ЕС и своими лозунгами.

По пути посетили также офис правящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.

В настоящее время количество демонстрантов может достигать от многих тысяч до десятков тысяч, площадь полностью заполнена людьми.

Europe Square in Tbilisi right now.

Everyone hasn't reached it yet.

Protest against foreign agents bill pic.twitter.com/DNlZxjrRDq