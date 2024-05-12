Шольц об украинском Саммите мира: Это может стать большим шагом

Канцлер Германии Олаф Шольц видит возможности в запланированном на следующий месяц саммите по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время дискуссии, организованной Redaktionsnetz Deutschland (RND) в Потсдаме, сообщает Tagesschau.

"Даже если там пока не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это было бы большим шагом", – отметил Шольц.

"Из этого можно было бы развивать дальше", – добавил он.

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Шольц также выразил надежду, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай также примут участие в саммите.

"Я очень хочу, чтобы страны с Аравийского полуострова, Индии, Южной Африки, Бразилии и, если это возможно, Китай также были там", – добавил канцлер.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии в июне.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.