Шольц про український Саміт миру: Це може стати великим кроком

Канцлер Німеччини Олаф Шольц бачить можливості у запланованому на наступний місяць саміт щодо України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час дискусії, організованої Redaktionsnetz Deutschland (RND) у Потсдамі, повідомляє Tagesschau.

"Навіть якщо там поки що не буде обговорюватися основне питання миру, а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком", – зазначив Шольц.

"З цього можна було б розвивати далі", – додав він.

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Шольц також висловив сподівання, що арабські країни, Індія, Південна Африка, Бразилія та Китай також візьмуть участь у саміті.

"Я дуже хочу, щоб країни з Аравійського півострова, Індії, Південної Африки, Бразилії і, якщо це можливо, Китай також були там", – додав канцлер.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що братиме участь у Саміті миру в Швейцарії.