Трюдо сообщил, что приедет на Саммит мира в Швейцарии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии в июне.

Об этом он рассказал в Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

По его словам, он с нетерпением ждет возможности присоединиться к другим мировым лидерам для продвижения общей цели – справедливого и прочного мира в Украине.

The First Peace Summit for Ukraine is in June — and Canada will be there.



I look forward to joining other world leaders to advance our shared goal of just and lasting peace for Ukraine.

