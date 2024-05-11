Трюдо сообщил, что приедет на Саммит мира в Швейцарии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии в июне.

Об этом он рассказал в Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

По его словам, он с нетерпением ждет возможности присоединиться к другим мировым лидерам для продвижения общей цели – справедливого и прочного мира в Украине.

The First Peace Summit for Ukraine is in June — and Canada will be there.



I look forward to joining other world leaders to advance our shared goal of just and lasting peace for Ukraine. Реклама: May 11, 2024

"Первый мирный саммит для Украины состоится в июне, и Канада там будет", – отметил Трюдо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, центральной темой в котором был предстоящий саммит в Швейцарии и работа над возвращением украинских детей, вывезенных в РФ.

На днях глава Евросовета Шарль Мишель 9 мая провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.

Перед этим понедельник Зеленский говорил с президентом Польши Анджеем Дудой, он подтвердил, что приедет на саммит мира в Швейцарии.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.