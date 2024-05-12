ЕС сожалеет, что новый президент не использовала конституционное название Северной Македонии

Европейский Союз отреагировал на то, что новый президент Северной Македонии Гордана Силяновска Давкова во время принятия присяги назвала страну "Македония", хотя в ее тексте, который зачитал спикер парламента Йован Митрески, та упоминалась как "Северная Македония".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе представительницы внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.

ЕС напомнил о важности "полного уважения" к существующим, юридически обязывающим соглашениям, в частности Преспанского соглашения с Грецией, согласно которому название "Македония" изменили на "Северную Македонию".

"ЕС выражает сожаление по поводу того, что новый президент Северной Македонии Силяновска Давкова не использовала конституционное название страны во время сегодняшней церемонии присяги", – отметила Массрали.

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Сообщалось, что после того, как новый лидер государства приняла присягу как президент страны, которую она назвала "Македония", посол Греции София Филипиду, которую пригласили на инаугурацию, покинула парламент в знак протеста.

Напомним, что согласно Преспанскому соглашению между Скопье и Афинами, название "Македония" изменили на "Северную Македонию", после чего Греция разблокировала вступление соседней страны в НАТО.

Как сообщалось, на парламентских выборах в Северной Македонии, которые состоялись 8 мая, уверенно победила правая оппозиция, прежде всего представленная партией ВМРО-ДПМНЕ. Поддерживаемая политсилой кандидат Гордана Силяновская Давкова также была избрана президентом страны.

Существуют опасения, что приход к власти более правых партий может затормозить переговоры Северной Македонии о вступлении в ЕС и осложнить отношения с соседними Грецией и Болгарией.

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