ЕС после победы правых в Северной Македонии напомнил о реформах и евроинтеграции

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи выразили надежду на сотрудничество с новой властью Северной Македонии после победы правых сил на президентских и парламентских выборах.

Заявление Борреля и Варгеи 10 мая опубликовала Европейская служба внешних дел, сообщает "Европейская правда".

Чиновники Евросоюза поздравили победителей выборов и призвали соответствующие политические силы работать над формированием парламента и стабильного правительства.

"Обе институты должны работать вместе, чтобы двигать Северную Македонию вперед на пути в ЕС, в частности путем внедрения ключевых реформ, особенно в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, в интересах всех ее граждан", – подчеркнули они.

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Боррель и Варгеи добавили, что Скопье еще должно выполнить ряд обязательств, необходимых для открытия первого переговорного кластера в процессе вступления в Евросоюз.

"ЕС и Северную Македонию связывают прочные партнерские отношения. Страна полностью присоединилась к общей внешней политике и политике безопасности ЕС, и мы ожидаем, что наше сотрудничество будет продолжаться и развиваться", – выразили они надежду.

Как сообщалось, на парламентских выборах в Северной Македонии, которые состоялись 8 мая, уверенно победила правая оппозиция, прежде всего представленная партией ВМРО-ДПМНЕ. Поддерживаемая политсилой кандидат Гордана Силяновская Давкова также была избрана президентом страны.

Существуют опасения, что приход к власти более правых партий может затормозить переговоры Северной Македонии о вступлении в ЕС и осложнить отношения с соседними Грецией и Болгарией.

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