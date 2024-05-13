Военные Молдовы и США проведут совместные парашютные учения

Молдовские и американские военные в течение 13-14 мая проведут совместные парашютные учения в рамках учений Swift Responsе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Молдовы.

В рамках учений более 200 молдовских и американских военных будут выполнять прыжки с двух военных самолетов C-130 Hercules.

Военнослужащие батальона специального назначения Fulger и военнослужащие 82-й дивизии Воздушно-десантных войск США проведут массовые демонстрационные прыжки с высоты 350 метров в районах, прилегающих к населенным пунктам Флорештского и Фалештского районов.

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"Во время учений будут соблюдены все необходимые меры безопасности. Общественная деятельность не будет нарушена", – заверило молдовское Минобороны, уточнив, что во время учений в центральных и северных районах Молдовы будет перемещаться военная техника.

В Румынии накануне начались крупные учения десантников Swift Response 24, в которых принимают участие около двух тысяч военных из Франции, Германии, Румынии, Испании, США и Нидерландов.

Кроме того, армия Молдовы объявила новые учения с участием резервистов, которые пройдут в мае в две волны.