В Молдове анонсировали две новые волны учений резервистов

Армия Молдовы объявила новые учения с участием резервистов, которые пройдут в мае в две волны.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Молдовы сообщило, что плановые мобилизационные учения с участием резервистов будут проходить 20-24 мая и 27-31 мая, их цель – проверка и обновление навыков.

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Приглашенные на обучение резервисты получат повестки по месту прописки.

Предыдущие учения были в марте следующие планируют на июнь.

В 2023 году армия Молдовы собирала резервистов на обучение в апреле, мае, июне и сентябре.

В апреле Министерство обороны Молдовы подписало контракт на приобретение нового радара, который улучшит мониторинг воздушного пространства страны.

Напомним, Турция на этой неделе начала крупные военно-морские учения, которые будут проходить вокруг ее берегов до 18 мая.

В Эстонии в понедельник начались военные учения с участием 15 стран.