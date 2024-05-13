Військові Молдови та США здійснять спільні парашутні навчання

Молдовські та американські військові протягом 13-14 травня здійснять спільні парашутні навчання в межах навчань Swift Response.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Молдови.

У межах навчань понад 200 молдовських і американських військових виконуватимуть стрибки з двох військових літаків C-130 Hercules.

Військовослужбовці батальйону спеціального призначення Fulger і військовослужбовці 82-ї дивізії Повітряно-десантних військ США проведуть масові демонстраційні стрибки з висоти 350 метрів у районах, прилеглих до населених пунктів Флорештського і Фалештського районів.

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"Під час навчань будуть дотримані всі необхідні заходи безпеки. Громадська діяльність не буде порушена", – запевнило молдовське Міноборони, уточнивши, що під час навчань в центральних і північних районах Молдови переміщатиметься військова техніка.

У Румунії напередодні розпочались великі навчання десантників Swift Response 24, у яких беруть участь приблизно дві тисячі військових з Франції, Німеччини, Румунії, Іспанії, США і Нідерландів.

Крім того, армія Молдови оголосила нові навчання за участі резервістів, які пройдуть в травні у дві хвилі.