Швеция планирует изменения для украинцев в стране, которые дадут им новые преимущества

Правительство Швеции предлагает, чтобы украинцы, как находятся в стране, могли быстрее зарегистрироваться и получить номера социального страхования, что дало бы ряд преимуществ.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges radio, шведское правительство сообщило в понедельник.

По действующим правилам украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их смогут занести в реестр населения, и прежде чем они смогут получить номер социального страхования.

Но власти Швеции хотят, чтобы украинцы могли регистрироваться через год пребывания. Правительство планирует, чтобы новые правила вступили в силу 1 ноября.

Реклама:

Это значит, что они получат полный доступ к медицинской помощи. Они получат доступ к стоматологической помощи. Они получат возможность ухаживать за детьми и быть в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, через свой номер социального страхования они также могут получить идентификационный номер банка, облегчающий возможность контактов с органами власти и, например, с детской школой", – прокомментировала министерша по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Зарегистрированные в национальном реестре украинцы могут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая поддерживает изучение шведского языка и помогает в поиске работы.

Участие в программе позволит получать больше денег, чем получают украинцы сегодня. Сегодня украинцы могут получать от Миграционного агентства Швеции в размере 71 шведскую крону в день (7 евро), а с участием в программе – 308 шведских крон (30 евро).

По данным правительства Швеции, на 1 ноября этого года около 33 тысяч украинцев будут зарегистрированы и будут иметь право на лучшую помощь в выходе на рынок труда через программу агентства занятости.

В то же время, украинцы не будут иметь права на помощь на детей или жилье, а многие будут продолжать жить на 71 шведскую крону в день, пока не смогут зарегистрироваться после пребывания в стране более 12 месяцев.

Напомним, польское правительство 30 апреля одобрило проект изменений в закон о помощи гражданам Украины, предусматривающий большую прозрачность в выплате финансовой помощи, а также изменения условий проживания украинских беженцев.

А в Германии правительство хочет поддержать восстановление Украины международной образовательной инициативой квалифицированных рабочих.