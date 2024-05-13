Сунак заверил в поддержке Украины после слива в СМИ о разговоре Кэмерона и Трампа

Правительство Великобритании настояло, что его позиция относительно поддержки Украины в полномасштабной войне против России не изменилась после публикации СМИ о диалоге главы британского МИД Дэвида Кэмерона с Дональдом Трампом, которая свидетельствовала об обратном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комментарии британских чиновников вызвал опубликованный накануне материал газеты The Times, который пересказывал неизвестные до тех пор подробности встречи Трампа и Кэмерона в имении экс-президента США Мар-а-Лаго в апреле.

Как утверждает The Times со ссылкой на "высокопоставленный источник", глава МИД Британии рассказал Трампу, что новая помощь поможет Украине удержать линию фронта и предоставит тому "наилучшие возможные условия" для заключения соглашения между сторонами.

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"Какие лучшие условия, при которых вы, как президент (США. – Ред.), сможете заключить соглашение в январе (2025 года, то есть после вероятной победы на выборах. – Ред.)? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену", – цитирует Кэмерона The Times.

Эти слова существенно расходятся с официальной позицией Британии, которая публично декларирует поддержку Украины до ее победы над Россией.

Британский премьер Риши Сунак на просьбу прокомментировать материал The Times заявил, что не видел статьи, о которой идет речь, но подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась и что "Путин должен потерпеть поражение".

"Инвестиции в безопасность Украины – это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими – со всеми последствиями, которые это принесет", – добавил Сунак.

Отметим, что в начале мая глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.