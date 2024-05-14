Зеленский обсудил с Макроном наступление РФ на Харьковщине и оборонные потребности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава государства сообщил в Twitter (X).

Украинский лидер заявил, что во время разговора они подробно рассмотрели ситуацию на фронте, в частности на Харьковском направлении, где РФ проводит свое наступление.

"Уделили особое внимание оборонным потребностям Украины, в частности дополнительным средствам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнобойным средствам и боеприпасам", – отметил Зеленский.

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По его словам, он поблагодарил лидера Франции за подтверждение его участия в Саммите мира в Швейцарии и обсудил с ним важность поощрения стран Глобального Юга к участию в саммите, относительно чего они скоординировали позиции.

"Я высоко ценю важную роль Франции в реализации "формулы мира", в частности пункта о ядерной безопасности... Я поблагодарил президента Макрона за мощную оборонную помощь Украине со стороны Франции и пригласил посетить нашу страну в ближайшее время", – указал Зеленский.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон недавно возобновил обсуждение возможности ввода иностранных войск в Украину.

Россия вызвала посла Франции в Москве, чтобы осудить "провокационную" политику Парижа. Франция осудила вызов своего посла в МИД РФ, заявив, что Москва использует "тактику устрашения".

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