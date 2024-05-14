Зеленський обговорив із Макроном наступ РФ на Харківщині та оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це глава держави повідомив у Twitter (X).

Український лідер заявив, що під час розмови вони докладно розглянули ситуацію на фронті, зокрема на Харківському напрямку, де РФ проводить свій наступ.

"Приділили особливу увагу оборонним потребам України, зокрема додатковим засобам протиповітряної оборони, артилерії, далекобійним засобам і боєприпасам", – зазначив Зеленський.

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За його словами, він подякував лідеру Франції за підтвердження його участі в Саміті миру в Швейцарії та обговорив із ним важливість заохочення країн Глобального Півдня до участі в Саміті, щодо чого вони скоординували позиції.

"Я високо ціную важливу роль Франції в реалізації Формули миру, зокрема пункту щодо ядерної безпеки... Я подякував президенту Макрону за потужну оборонну допомогу Україні з боку Франції та запросив відвідати нашу країну найближчим часом", – вказав Зеленський.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну.

Росія викликала посла Франції в Москві, щоб засудити "провокаційну" політику Парижа. Франція засудила виклик свого посла до МЗС РФ, заявивши, що Москва використовує "тактику залякування".

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