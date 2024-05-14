Официально: Зеленский посетит Испанию 17 мая

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Испанию в пятницу, 17 мая, и будет принят королем Фелипе VI.

Эту информацию 14 мая подтвердил королевский дом Испании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Europa Press.

Испанский королевский дом сообщил лишь о приеме Зеленского Фелипе VI в Королевском дворце. Официально неизвестно, будет ли украинский президент иметь другие встречи в Испании.

В то же время накануне газета El País заявила, что глава государства встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет новое двустороннее соглашение о безопасности.

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Отметим, что речь идет о первом двустороннем визите Зеленского в Испанию.

На прошлой неделе сообщалось о телефонном разговоре Зеленского и Санчеса, в котором они обсудили завершение переговоров по соглашению по безопасности.

Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.