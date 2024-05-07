Зеленський обговорив з прем’єром Іспанії завершення переговорів щодо безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок провели телефонну розмову, обговоривши, зокрема, прийдешній Саміт миру і переговори щодо двосторонньої безпекової угоди.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови Санчес підтвердив Зеленському, що братиме участь у мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Український президент подякував прем’єру Іспанії за його активну підтримку Формули миру та її просування серед країн Латинської Америки та Африки.

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"Ми привітали завершення переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7", – зазначив Зеленський.

Він також подякував Іспанії за всю її військову допомогу Україні, зокрема за посилення протиповітряної оборони.

Раніше президент Латвії Едгардс Рінкевичс у розмові із Зеленським підтвердив, що братиме участь у Саміті миру.

Напередодні український президент і прем’єрка Естонії Кая Каллас обговорили завершення роботи над безпековою угодою.