Зеленський обговорив з прем’єром Іспанії завершення переговорів щодо безпекової угоди
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок провели телефонну розмову, обговоривши, зокрема, прийдешній Саміт миру і переговори щодо двосторонньої безпекової угоди.
Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Під час розмови Санчес підтвердив Зеленському, що братиме участь у мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.
Український президент подякував прем’єру Іспанії за його активну підтримку Формули миру та її просування серед країн Латинської Америки та Африки.
"Ми привітали завершення переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7", – зазначив Зеленський.
Він також подякував Іспанії за всю її військову допомогу Україні, зокрема за посилення протиповітряної оборони.
Раніше президент Латвії Едгардс Рінкевичс у розмові із Зеленським підтвердив, що братиме участь у Саміті миру.
Напередодні український президент і прем’єрка Естонії Кая Каллас обговорили завершення роботи над безпековою угодою.