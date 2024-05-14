Во Франции напали на полицейский фургон при перевозке заключенного, есть погибшие

Французские правоохранители объявили о масштабном розыске подозреваемых в нападении на фургон, перевозивший заключенного, в результате которого по меньшей мере двое тюремных охранников погибли и еще трое получили серьезные ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Инцидент произошел утром 14 мая, когда фургон перевозил 30-летнего заключенного из города Руан в Эвре на севере Франции.

По неофициальным данным, злоумышленники в балаклавах на внедорожнике въехали в фургон и протаранили его переднюю часть, после чего забрали заключенного и скрылись. В результате двое правоохранителей погибли, еще трое получили ранения.

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter (X) объявил о "масштабных поисках" злоумышленников, для чего были мобилизованы несколько сотен полицейских и жандармов. Также сообщалось о вертолетных патрулях.

В эфире BFMTV французский министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти сообщил, что двое раненых офицеров находятся в особо критическом состоянии.

"Будет сделано абсолютно все, чтобы найти виновных в этом подлом преступлении. Это люди, для которых жизнь ничего не значит. Они будут арестованы, осуждены и наказаны в соответствии с совершенным преступлением", – пообещал он.

Французские СМИ уже узнали о личности заключенного, которого освободили во время нападения. Это 30-летний Мохамед Амра по прозвищу "Муха". Его приговорили к полутора годам заключения за кражи из супермаркетов и подозревают в заказе убийства в Марселе.

По данным правоохранителей, Амра имеет связи с влиятельной марсельской криминальной бандой "Черные", связанной с наркоторговлей. Марсель в последние месяцы стал одним из центров столкновений между криминальными бандами, которые незаконно торгуют наркотиками.