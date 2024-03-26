У Франції арештували майже 200 осіб під час масових антинаркотичних рейдів

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що понад 187 осіб було заарештовано в рамках масштабних антинаркотичних рейдів, які проводяться в декількох містах країни.

Його заяву наводить RFI, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, операції були зосереджені одночасно в Ліллі, Ліоні, Діжоні та в Паризькому регіоні.

"Наша мета – заарештувати 850 осіб. Ми досягли приблизно чверті цієї мети, якщо рахувати Марсель", – зазначив Дарманен.

Він також сказав, що уряд хоче показати місцевим мешканцям, що серйозно ставиться до їхньої безпеки.

Міністр оголосив, що інші операції такого типу будуть проведені "в декількох інших містах найближчими днями і тижнями".

Напередодні у Франції розпочалися антинаркотичні рейди, які мають на меті продемонструвати серйозність намірів уряду боротися з наркоторгівлею в містах.

Перший рейд в рамках операції відбувся минулого тижня в Марселі.

Під час нещодавньої поїздки до Марселя президент Емманюель Макрон пообіцяв, що протягом найближчих тижнів у Франції відбудеться близько 10 подібних операцій.

Жертвами спалаху насильства в Марселі, до яких призвела діяльність наркобанд, торік стали 49 осіб.