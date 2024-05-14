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Блинкен: Другие государства предоставили Украине втрое больше экономической помощи, чем США

Новости — Вторник, 14 мая 2024, 20:14 — Олег Павлюк

Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул вклад союзников США в экономическую и гуманитарную помощь Украине, который, по его словам, втрое превышает американский.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу 14 мая.

По словам главы Госдепа, союзники и партнеры Украины вместе передали 85 миллиардов долларов экономической помощи и помощи на развитие, которая помогает платить зарплаты спасателям, медикам и учителям.

"На каждый доллар, который США передали в качестве экономической помощи и помощи на развитие Украине, другие доноры инвестировали втрое больше", – подчеркнул он.

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Среди прочего, Блинкен указал, что Япония и Южная Корея поставляют генераторы и газовые турбины, Италия и Латвия – помогают с ликвидацией последствий разрушения Россией Каховской ГЭС, а Норвегия – финансирует восстановление школ и больниц.

"Я могу продолжать этот перечень. Мы много говорим о распределении бремени – и вот как именно оно выглядит", – подытожил государственный секретарь.

В своем выступлении Блинкен также отметил, что для Украины важно не только давать отпор полномасштабной агрессии России, но и также бороться с коррупцией, которая является не меньшей угрозой для ее демократии.

Отметим, что в день визита госсекретаря США в Киев Совет ЕС одобрил украинский план реформ, выполнение которых является условием для регулярного получения Украиной финансирования из пакета Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро.

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Финансовая помощь США
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