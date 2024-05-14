Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что для Украины важно не только давать отпор полномасштабной агрессии России, но и также бороться с коррупцией, которая является не меньшей угрозой для ее демократии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу 14 мая.

Блинкен призвал власти Украины к продолжению реформ с тем, чтобы они не только принимались, но и воплощались и имели ощутимое влияние на жизнь людей.

"Это означает искоренение бедствия коррупции раз и навсегда. Победа Украины на поле боя не даст ей стать частью России. Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию", – подчеркнул госсекретарь.

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Он в частности подчеркнул, что российский правитель Владимир Путин пытается использовать коррупцию, чтобы посеять раздор в Украине, и несмотря на заметные достижения в борьбе с ней "восемь из десяти украинцев все еще считают, что есть законы, писанные для элит и законы для других".

"Оборона Украины от коррупции должна быть такой же прочной, как и ее военная оборона", – добавил Блинкен, приведя среди примеров такой обороны независимые суды, свободные СМИ, антикоррупционную инфраструктуру и проведение свободных и честных выборов.

Во время выступления государственный секретарь США также раскрыл детали будущего двустороннего соглашения о безопасности с Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 14 мая, начал свой визит в Украину. Во время визита у него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.