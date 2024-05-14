ЕС утвердил украинский план реформ – условие для помощи на 50 млрд евро

Совет ЕС во вторник одобрил украинский план реформ, выполнение которых является условием для регулярного получения Украиной финансирования из пакета Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе Совета ЕС.

14 мая Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам положительно оценил и утвердил план (так называемый 'Ukraine Plan'), позволяющий начать регулярные выплаты согласованной ранее помощи общим объемом 50 млрд евро.

"Сегодняшнее решение позволяет Еврокомиссии выделить до 1,89 млрд евро предварительного финансирования до начала регулярных выплат, которые "привязаны" к выполнению реформ и инвестиций согласно индикаторам в соответствии с Ukraine Plan", – отмечают в коммюнике.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя решение, отметил, Украина должна получить 1,89 млрд евро "в ближайшее время", а всего в 2024 году в рамках программы правительство рассчитывает привлечь 16 млрд евро.

Выплаты будут осуществляться в зависимости от выполнения Украиной предусмотренных в плане реформ и инвестиций в виде количественных и качественных шагов на период до конца 2027 года, изложенных в приложении к решению Совета ЕС.

Одним из ключевых условий является сохранение Украиной демократических механизмов, в частности многопартийной парламентской системы. Это также соблюдение и усиление верховенства права, уважение прав человека, сохранение независимости судебной системы, борьба с коррупцией и отмыванием средств.

В целом план определяет 69 реформ и 10 инвестиций и охватывает 15 сфер, в частности энергетику, сельское хозяйство, транспорт, "зеленый" и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.

Напомним, в марте Еврокомиссия осуществила первый платеж на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility, а 24 апреля объявила о выделении транша в 1,5 млрд евро по этой же программе.

Дальнейшие транши от ЕС в рамках программы Ukraine Facility будут выделять при условии выполнения Украиной плана реформ, который Еврокомиссия одобрила в середине апреля.

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