Столтенберг: Поддержка Китая дает РФ возможность продолжать войну против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что благодаря поддержке Китая Россия имеет возможность продолжать свою захватническую войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ходе выступления на молодежном саммите НАТО.

Столтенберг отметил, что Китай поставляет в РФ электронику и технологии для производства ракет, дронов и другого оружия.

"Главной страной, которая позволяет России вести захватническую войну против Украины в Европе, является Китай. Это, безусловно, крупнейший торговый партнер России. Они поставляют критически важные компоненты для их оружия, микроэлектронику, передовые технологии, что позволяет России производить ракеты, беспилотники, многие другие вещи, которые являются ключевыми для их войны против Украины", – сказал генсек НАТО.

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Он также указал на поддержку, которую России оказывает Иран, в частности, дроны, а также КНДР, которая поставляет боеприпасы и оружие.

"Итак, друзья России в Азии, Иран, Северная Корея и Китай, являются ключевыми для способности России воевать против европейского друга, соседа НАТО", – добавил Столтенберг.

В этом контексте, указал Столтенберг, "идея о том, что мы можем разделить Азию и Европу, больше не работает".

"Они взаимосвязаны, поэтому нам также, конечно, нужно противостоять вызовам, которые Китай представляет для нашей безопасности", – отметил он.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

В свою очередь посол США при НАТО Джулианна Смит обвинила Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине, поскольку Пекин продолжает продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты.

В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.