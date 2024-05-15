Глава МИД Эстонии: Грузинский закон об "иноагентах" – символ выбора между Россией и ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал скандальный грузинский закон об "иноагентах" символом выбора между Россией и ЕС.

Об этом он сказал во время брифинга в Тбилиси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузія Online".

Тсахкна отметил, что он и его коллеги из Латвии, Литвы и Исландии приехали в Грузию "как настоящие друзья" для того, "чтобы озвучить факты".

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"Мы знаем, что жить по соседству с Россией очень опасно, и, к сожалению, нет выбора быть посередине. Россия поставила все соседние страны в положение, когда мы должны выбирать, быть на стороне свободы или на стороне России, и это выбор", – заявил эстонский министр.

Он добавил, что ситуация в Грузии беспокоит Эстонию, а также подчеркнул, что лучшей гарантией демократической и успешной Грузии является вступление в ЕС.

Комментируя принятие скандального закона, Тсахкна подчеркнул, что этот документ нарушает права человека, гражданские свободы и "все, что представляет Евросоюз".

"Этот закон – символ выбора между Россией и ЕС. Этот закон отделяет Грузию от Евросоюза. Это разворот, на который ЕС обязательно отреагирует", – подчеркнул он.

Напомним, 14 мая парламент Грузии принял в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, который в тот же день был в Грузии, предупредил о возможности санкций против грузинских чиновников за подрыв демократии.

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