Чехия одобрила пилотную программу возвращения украинцев домой, мобилизации не касается

Министерство внутренних дел Чехии запустит пилотный проект, призванный способствовать добровольному возвращению граждан Украины на родину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило чешское МВД 15 мая.

Программа, утвержденная чешским правительством, предназначена для украинцев и иностранцев, которые попали в Чехию в связи с полномасштабной войной в Украине и получили временную или международную защиту.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто, например, хочет вернуться домой по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. Эта помощь в основном будет заключаться в приобретении билетов, а в некоторых особо серьезных случаях, например, в оказании скорой помощи", – пояснил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

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Программа продлится шесть месяцев – с июня по ноябрь 2024 года – и рассчитана максимум на 430 человек. Из них 400 получат автобусные билеты, остальным предоставят индивидуальную помощь для возвращения, уточняет чешское Министерство внутренних дел.

Там отдельно отмечают, что проект "не имеет никакого отношения к призыву украинцев на военную службу".

В то же время министр иностранных дел Чехии Ян Липавский недавно заявил, что в стране не поддерживают тех украинских мужчин, которые пытаются избежать военного призыва.

Напомним, что еще в конце прошлого года в Чехии заработали изменения в законодательство, которые предусматривают финансовые стимулы для украинцев, решивших вернуться домой.