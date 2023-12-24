Чехия одобрила финансовые выплаты для украинцев, которые возвращаются домой

Чешский президент Петр Павел подписал изменения в закон lex Ukraine, который регулирует статус украинцев, выехавших в Чехию с начала полномасштабного вторжения России.

Соответствующая информация была опубликована на сайте президента Чехии в пятницу, 22 декабря, сообщает "Европейская правда".

Ключевое положение поправки предусматривает продление временной защиты для граждан Украины в Чехии до марта 2025 года в соответствии с решением Совета Евросоюза.

В то же время закон предусматривает также предоставление финансовой поддержки беженцам со статусом временной защиты во время их возвращения в Украину. Размер этой поддержки еще должно установить правительство Чехии.

Беженцы смогут обратиться за такой помощью только раз и не позднее чем за три месяца до окончания права на пребывание в Чехии благодаря временной защите, то есть до конца 2024 года.

Если позже эти люди захотят получить долгосрочную визу в Чехии, они должны будут сначала вернуть половину суммы, которую им предоставило чешское правительство для возвращения домой.

По состоянию на октябрь сообщалось, что в Чехии находятся 359 тысяч беженцев из Украины, из которых около 115 тысяч легально устроились на работу.

Ранее в этом году Чехия также ужесточила условия выплаты помощи украинским беженцам для экономии средств в бюджете.