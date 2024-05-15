СМИ: В Фицо стрелял 71-летний мужчина

Словацкие СМИ сообщили, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны.

Такие данные опубликовали словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N, сообщает "Европейская правда".

По данным СМИ, стрелок 1953 года рождения стрелял из "короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".

Официально правоохранительные органы Словакии пока не раскрывали личности стрелявшего, которого, как известно, уже задержали.

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Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо утверждает, что глава правительства находится в "опасном для жизни" состоянии.