Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии

Министры иностранных дел трех европейских стран – Эстонии, Исландии и Литвы – во время визита в Тбилиси прибыли на акцию против закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Министры сначала присоединились к шествию, которое направлялось к грузинскому парламенту, а затем выступили перед противниками закона об "иноагентах". Появление европейских политиков на проспекте Руставели, где проходит акция, встретили аплодисментами.

ФОТО: РАДИО СВОБОДА

Министры обратились к участникам с небольшими речами. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, среди прочего, заверил: "Мы никогда не оставим вас наедине, но все мы должны создать такую страну, о которой мечтает страна-кандидат".

Реклама:

После выступлений глав МИД на акции протеста прозвучали гимны Грузии и Европейского Союза. Со стороны участников акции были слышны возгласы: "Европа!".

В Грузию сегодня прибыли министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии и встретились с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, а также председателем парламента Шалвой Папуашвили, оппозицией и представителями неправительственного сектора.

Их визит состоялся после того, как парламент Грузии одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

Из-за своего сходства с российским законом об "иноагентах" инициатива партии власти "Грузинская мечта" вызвала острую критику Запада и части грузинского общества, которое устраивает регулярные протесты у здания парламента.

Читайте также: Россия выигрывает Грузию. Как ЕС и США теряют влияние на Тбилиси и реально ли это развернуть.