В правительстве Германии назвали ошибкой принятие закона об "иноагентах" в Грузии

Правительство Германии назвало ошибочным принятие противоречивого закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии.

Об этом сказал заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, которого цитирует Tagesspiegel.

В правительстве Германии выразили надежду, что власти Грузии изменят свою позицию относительно скандального закона.

"Мы напоминаем грузинскому правительству о его обещании с 2023 года беспрекословно отозвать такой закон", – сказал Бюхнер.

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Он добавил, что Германия "разделяет обеспокоенность" тем, что этим законом грузинское правительство отходит от курса на членство в ЕС, но, добавил пресс-секретарь, Берлин продолжает поддерживать Грузию на пути в Европейский Союз.

"Мы по-прежнему считаем этот путь открытым. Однако он связан с очень четкими требованиями, которые должен выполнить каждый кандидат. И никаких скидок на этом пути не будет", – сказал он.

Как известно, 14 мая грузинский парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

Из-за своего сходства с российским законом об "иноагентах" инициатива партии власти "Грузинская мечта" вызвала острую критику Запада и части грузинского общества, которое устраивает регулярные протесты у здания парламента.

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