Силовики начали разгон протеста под парламентом Грузии, задерживают участников

Сотрудники силовых структур начали разгон протестующих у здания парламента Грузии против принятия закона об "иноагентах", проводятся задержания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает грузинский проект SOVA.

Со стороны площади Свободы к парламенту двинулись колонны силовиков с водометами. Граждан призывают разойтись, в противном случае против них будет применена сила.

фото Радіо Свобода

Точное количество задержанных неизвестно. Силовики полностью оттеснили демонстрантов от территории перед зданием парламента.

По данным СМИ, среди задержанных – Лазаре Григориадис, гражданский активист, который участвовал в акциях протеста весной 2023 года, получил тюремный срок, но был помилован президентом.

"ТВ Пирвели" пишет о задержании лидера Антиоккупационного движения Давида Кацараву.

Как пишет "Эхо Кавказа", в МВД Грузии утверждают, что митинг у здания законодательного органа вышел за рамки норм, установленных законом "О собраниях и демонстрациях", и приобрел насильственный характер.

Ранее митингующие повредили защитный железный барьер, установленный у здания парламента.

Напомним, 14 мая парламент Грузии большинством голосов принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция, гражданский сектор и западные партнеры Грузии называли закон "российским" и призвали власти не принимать скандальный законопроект. Акции протеста в Тбилиси продолжаются уже около месяца.

Между тем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.

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