Силовики начали разгон протеста под парламентом Грузии, задерживают участников
Новости — Вторник, 14 мая 2024, 17:02 —
Сотрудники силовых структур начали разгон протестующих у здания парламента Грузии против принятия закона об "иноагентах", проводятся задержания.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает грузинский проект SOVA.
Со стороны площади Свободы к парламенту двинулись колонны силовиков с водометами. Граждан призывают разойтись, в противном случае против них будет применена сила.
Happening now | Tbilisi, Rustaveli Avenue pic.twitter.com/dORgG9NLiXРеклама:— Mtavari TV (@MtavariChannel) May 14, 2024
Точное количество задержанных неизвестно. Силовики полностью оттеснили демонстрантов от территории перед зданием парламента.
По данным СМИ, среди задержанных – Лазаре Григориадис, гражданский активист, который участвовал в акциях протеста весной 2023 года, получил тюремный срок, но был помилован президентом.
"ТВ Пирвели" пишет о задержании лидера Антиоккупационного движения Давида Кацараву.
Как пишет "Эхо Кавказа", в МВД Грузии утверждают, что митинг у здания законодательного органа вышел за рамки норм, установленных законом "О собраниях и демонстрациях", и приобрел насильственный характер.
Ранее митингующие повредили защитный железный барьер, установленный у здания парламента.
Напомним, 14 мая парламент Грузии большинством голосов принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция, гражданский сектор и западные партнеры Грузии называли закон "российским" и призвали власти не принимать скандальный законопроект. Акции протеста в Тбилиси продолжаются уже около месяца.
Между тем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.
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