В уряді Німеччини назвали помилкою ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії

Уряд Німеччини назвав помилковим ухвалення суперечливого закону "Про прозорість іноземного впливу" у Грузії.

Про це сказав заступник речника німецького уряду Вольфганг Бюхнер, якого цитує Tagesspiegel.

В уряді Німеччини висловили сподівання, що влада Грузії змінить свою позицію щодо скандального закону.

"Ми нагадуємо грузинському уряду про його обіцянки з 2023 року беззаперечно відкликати такий закон", – сказав Бюхнер.

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Він додав, що Німеччина "поділяє стурбованість" тим, що цим законом грузинський уряд відходить від курсу на членство в ЄС, але, додав речник, Берлін продовжує підтримувати Грузію на шляху до Європейського Союзу.

"Ми як і раніше вважаємо цей шлях відкритим. Однак він пов'язаний з дуже чіткими вимогами, які повинен виконати кожен кандидат. І ніяких знижок на цьому шляху не буде", – сказав він.

Як відомо, 14 травня грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Через свою подібність до російського закону про "іноагентів" ініціатива партії влади "Грузинська мрія" викликала гостру критику Заходу й частини грузинського суспільства, яке влаштовує регулярні протести біля будівлі парламенту.

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