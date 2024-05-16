В Литве говорят, что Кремль стремится создать пророссийскую силу в стране

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас предупреждает, что целью России может стать появление откровенно пророссийской политической силы в Литве.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит LRT.

Таким образом Кащюнас отреагировал на результаты, которые продемонстрировал на президентских выборах на прошлой неделе пророссийский кандидат Эдуардас Вайткус.

В первом туре президентских выборов Вайткус набрал 7,33% голосов, за него проголосовали более 104 тысяч человек.

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Во время президентской избирательной кампании Вайткус выступал за восстановление политических контактов на высшем уровне с Россией, которая развязала войну в Украине, а также с Беларусью. Он говорил, что Россия не представляет угрозы для Литвы, и критиковал членство страны в Евросоюзе и НАТО.

"Я думаю, что цель может заключаться в том, чтобы впервые в истории создать открыто пророссийскую политическую силу", – заявил Кащюнас.

По словам главы Минобороны, до сих пор политики Литвы не ставили под сомнение членство в НАТО, напряженные отношения с Россией и развитие вооруженных сил на стратегическом уровне.

"И вот теперь – абсолютно откровенно пророссийская пропаганда от этого человека", – добавил Кащюнас.

Он подчеркнул, что Кремлю было бы полезно иметь в Литве партию, которая на выборах в Сейм преодолела бы пятипроцентный барьер и получила бы фракцию в парламенте.

"Нужно и дальше смотреть, как здесь будет складываться его алгоритм действий, попытается ли кто-то присоединиться к нему (Вайткусу. – Ред.), или попытается использовать накопленный им капитал", – сказал Кащюнас.

Однако, по словам министра, литовские учреждения не могут зарегистрировать такую партию из-за несоблюдения правовых актов, если ее положения будут антигосударственными и будут направлены против демократического порядка.

По его словам, Литве теперь необходимо выяснить, что привело к тому, что более 100 тысяч человек проголосовали за такого кандидата.

Вайткус уже заявил во время предвыборной президентской кампании, что создает новую политическую силу, но пока не раскрыл детали своего плана.

Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы заявил, что обратится в Департамент государственной безопасности с просьбой оценить риторику кандидатов в президенты с точки зрения национальной безопасности.

Кащюнас ранее заявлял, что Россия смогла адаптироваться к санкциям, а Североатлантический альянс недооценил ее способность к этому.