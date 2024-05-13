Выборы в Литве: во втором туре будут соревноваться действующий президент и премьер

В Литве результаты подсчета голосов на всех избирательных участках показали, что страна будет выбирать президента во втором туре, в который вышли действующий глава государства Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, за Науседу, который занял первое место, проголосовало 44,54% избирателей.

Шимоните имеет 19,94%. Она опережает адвоката Игнаса Вегеле, который имеет 12,47% голосов.

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"Наверное, моей главной целью на этом этапе было выйти во второй тур, и я считаю, что она достигнута", – сказала Шимоните журналистам в Вильнюсе.

Явка на воскресных президентских выборах и референдуме о гражданстве составила 59,4% избирателей. Это самый высокий показатель с 1997 года.

Президентские выборы в Литве сопровождались обязательным референдумом о возможности двойного гражданства.

На нем предлагается внести изменения в конституцию, изъяв предложение, которое сейчас препятствует гражданам Литвы приобретать второе гражданство – "за исключением случаев, предусмотренных законом, никто не может быть гражданином Литовской Республики и другой страны".

Ожидается, что второй тур президентских выборов в Литве состоится через две недели.

В апреле опрос в Литве показал рекордно низкий уровень поддержки действующего премьера Ингриды Шимоните и министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.