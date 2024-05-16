В Еврокомиссии прокомментировали планы нескольких стран-членов признать Палестину

В Еврокомиссии отметили, что намерения некоторых стран-членов признать государственность Палестины в ближайшее время будут их собственным национальным решением и этот вопрос не координируется на уровне ЕС, поскольку позиции стран слишком отличаются.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в общении со СМИ сказал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в Брюсселе в четверг.

Спикера спросили, что могут означать для дальнейшей политики ЕС намерения нескольких стран-членов в ближайшее время признать государственность Палестины.

Стано ответил, что этот вопрос – полностью в национальной компетенции стран-членов и не входит в то, что должно согласовываться с Брюсселем.

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"Страны-члены самостоятельно решают, признают они или нет определенную страну или субъекта, это не то, что должно координироваться на уровне ЕС", – отметил он.

"Что касается вопроса признания государственности Палестины, независимости Палестины – как известно, позиции разных стран-членов очень разные и единодушия нет", – добавил Петер Стано.

Напомним, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия и некоторые другие страны-члены Европейского Союза планируют признать Палестинское государство 21 мая.

Норвегия, которая не является членом ЕС, также заявляла о готовности к признанию Палестинского государства.