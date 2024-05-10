У ЄС підтвердили плани кількох держав у травні визнати Палестинську державу

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Іспанія, Ірландія та інші країни-члени Європейського Союзу планують визнати Палестинську державу 21 травня.

Боррель сказав про це пізно ввечері в четвер, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі Борреля пролунали напередодні очікуваного в п'ятницю голосування в ООН щодо заявки Палестини на повноправне членство.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у березні, що Іспанія та Ірландія, а також Словенія і Мальта погодилися зробити перші кроки до визнання Палестинської держави, вважаючи, що рішення про дві держави має важливе значення для тривалого миру.

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Відповідаючи в ефірі іспанської радіостанції RNE на запитання, чи 21 травня Іспанія, Ірландія та інші країни ЄС визнають Палестинську державу, Боррель відповів ствердно, згадавши також Словенію.

"Це символічний акт політичного характеру. Це більше, ніж визнання держави, це визнання волі до існування цієї держави", – сказав він, додавши, що за цими країнами ЄС, ймовірно, послідують Бельгія та інші.

Раніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що рішення про визнання вже прийнято, хоча і не називав дату.

Ізраїль заявив, що плани щодо визнання Палестини є "нагородою для тероризму", яка зменшить шанси на врегулювання конфлікту в Газі шляхом переговорів.

У п'ятницю Генасамблея ООН має підтримати заявку Палестини на повноправне членство, визнавши її такою, що має право на вступ, і відправивши заявку до Радбезу ООН для "позитивного розгляду цього питання".

Ірландський національний мовник RTE заявив у четвер, що Іспанія, Ірландія, Словенія і Мальта чекали на голосування в ООН і розглядають можливість спільного визнання 21 травня.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив раніше цього тижня, що його країна визнає державність Палестини до середини червня.

Перед цим стало відомо, що Норвегія готова до визнання Палестинської держави, але наразі невідомі можливі терміни ухвалення такого рішення.

Наразі 139 зі 193 країн-членів ООН визнали Палестинську державу.