Прем’єр Норвегії заявив про готовність визнати Палестинську державу

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна готова до визнання Палестинської держави, але відмовився назвати більш конкретні строки ухвалення такого рішення.

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єром Іспанії Педро Санчесом в Осло 12 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Норвезький прем’єр сказав, що Осло "координує свої дії" з Іспанією – ключовим лобістом визнання Палестинської держави в ЄС, але не обіцяє цього.

"Ми думаємо в одному напрямку. Ми готові визнати палестинську державу і її законне місце в ООН. Питання в тому, коли, і тут ми тісно координуємо наші дії", – сказав Стьоре на пресконференції.

Голова уряду Норвегії додав, що не хоче брати конкретних часових зобов'язань щодо того, коли саме може бути визнана Палестинська держава.

"Ми ще не ухвалили рішення, а ситуація в регіоні дуже динамічна", – пояснив він.

Раніше Іспанія домовилася з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії зробити перші кроки до визнання Палестинської держави. Мадрид, за даними ЗМІ, може оголосити про визнання до липня цього року.

Британія, США та інші західні країни публічно підтримують ідею створення держави Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Проте ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу відкидає таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни з угрупованням ХАМАС.