Ультраправая провластная партия Швеции проводит кадровые изменения после скандала с клеветой

Ультраправая партия "Шведские демократы", на поддержку которой опирается правоцентристское правительство, заявила, что сменит штат после того, как расследование журналистов выявило, что партия руководила кампаниями по клевете в интернете накануне выборов в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе на телеканале TV4 вышел репортаж, снятый скрытой камерой, который обнаружил, что сотрудники отдела по связям с общественностью "Шведских демократов" участвовали в тайных онлайн-кампаниях по клевете как против политических оппонентов, так и партнеров по коалиции.

В расследовании говорится, что партийные работники использовали анонимные аккаунты в соцсетях для троллинга и дискредитации конкурентов накануне голосования в Европарламент в следующем месяце.

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Ранее на этой неделе партия ответила на репортаж TV4, заявив, что это была "операция внутреннего влияния со стороны объединенного леволиберального истеблишмента", и что она только распространяла сатиру.

В то же время уже в четверг ультраправые заявили, что двух сотрудников коммуникационного офиса партии перевели на новые должности, и пообещали ужесточить правила своей активности в соцсетях.

"Мы готовы внести некоторые незначительные коррективы, чтобы смягчить тон в будущем, чтобы мы могли снова сосредоточиться на решении важных проблем в обществе", – написала партия в комментарии информагентству TT.

Премьер-министр Швеции от партии "Умеренных" Ульф Кристерссон осудил использование аккаунтов троллей в соцсетях, которые он назвал опасной политической тактикой.

Его политическая сила сформировала правительственную коалицию с двумя меньшими правоцентристскими партиями после выборов 2022 года, но не смогла набрать достаточно голосов для большинства, поэтому из-за соглашения о сотрудничестве полагается на голоса "Шведских демократов", с которыми ранее Кристерссон обещал никогда не сотрудничать.

Недавно шведский парламент принял закон, который снижает возраст, необходимый для легальной смены пола, с 18 до 16 лет.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рискует потерять поддержку собственной парламентской группы и правящей коалиции из-за противоречивого законопроекта о гендерной идентичности.