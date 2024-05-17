В ЕС начинают действовать более жесткие правила по экспорту отходов

В Евросоюзе с воскресенья вступят в силу более жесткие правила экспорта в третьи страны отходов-вторсырья на переработку.

Как пишет "Европейская правда", об этом напомнили в пресс-службе Еврокомиссии.

Новые правила, определенные в Постановлении по перевозке отходов (Waste Shipments Regulation), имеют целью гарантировать, что с этими отходами в дальнейшем будут обращаться ответственно с точки зрения защиты окружающей среды.

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Вывоз в страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будет разрешаться только при условии, если данные страны сообщат Еврокомиссии о заинтересованности в том, чтобы импортировать определенные отходы, и докажут способность ответственно перерабатывать их.

Кроме того, Еврокомиссия будет осуществлять надзор за экспортом отходов в страны ОЭСР и реагировать, если выяснится, что в стране назначения отходы из ЕС создают проблемы для окружающей среды.

В дополнение, в постановлении прописаны более жесткие инструменты для противодействия так называемой "контрабанде отходов", обычно из более развитых в более бедные страны.

"Новые правила перевозки отходов обеспечат, что когда из ЕС экспортируются отходы, то они попадают в место, где с ними будут обращаться ответственно, поддерживая "чистую" и циркулярную экономику. Это важная составляющая "зеленого перехода", который предусматривает, что все большая доля отходов будет перерабатываться в ценный ресурс", – отметил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыбной промышленности Виргиниюс Синкевичюс.

Напомним, в апреле 2024 года Европарламент принял новую директиву о "праве потребителя на ремонт", чтобы способствовать более длительному сроку жизни вещей и уменьшить количество отходов.

Тогда же Европарламент поддержал закон-предохранитель от товаров с использованием принудительного труда.

Ранее переговорщики от Совета ЕС и Европарламента согласовали идею проекта для сокращения количества пластикового мусора.