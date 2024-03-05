Совет ЕС и Европарламент согласовали идею закона о сокращении количества пластикового мусора

Переговорщики от Совета ЕС и Европарламента согласовали позиции относительно будущего законопроекта, целью которого будет сокращение количества пластикового мусора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Будущий проект охватывает весь цикл жизни пластиковой упаковки, от момента изготовления до утилизации. Идея заключается в том, чтобы избежать ненужной упаковки, свести к минимуму содержание вредных компонентов и обеспечить возможность переработки упаковки, что сейчас возможно не для всех типов упаковки, и однотипную ее маркировку.

В частности, речь идет о более жестких ограничениях на использование полифторированных алкилов в упаковке, которая непосредственно контактирует с пищевыми продуктами.

Предлагают более жесткие ограничения на минимальную плотность упаковки товара и объемы и вес упаковки.

Также устанавливаются цели по обязательному использованию переработанного пластика в упаковке до 2030 и 2040 годов и повторного использования некоторых видов упаковки; для мелкого бизнеса предусмотрена возможность отступления от правил.

Компании, которые продают готовую еду с собой, хотят обязать разрешить клиентам брать еду в свои контейнеры, чашки и т.д. без дополнительной доплаты. Кроме того, к 2030 году такой бизнес должен позаботиться, чтобы не менее 10% товаров продавались в упаковке, которую можно использовать повторно.

К 2029 году страны-члены должны будут обеспечивать сбор не менее 90% одноразовых пластиковых бутылок и алюминиевых банок от напитков.

Во избежание лишнего пластикового мусора предлагают запретить пластиковую упаковку для фруктов и овощей в супермаркетах, использование порционной пластиковой упаковки для соусов, напитков и т.д. в ресторанной сфере, мелкой порционной упаковки шампуней, кремов и т.д. в гостиничной сфере.

Данная договоренность закладывает основу для того, чтобы будущий проект одобрили на Совете ЕС и в Европарламенте.

Обсуждение будущего проекта еще осенью 2023 года обеспокоило французских производителей сыра, которые опасались, что это поставит под угрозу традиционную упаковку камамбера.