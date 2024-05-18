Білий дім не змінив позицію стосовно ударів зброєю США по Росії

У Білому домі заявили, що його політика стосовно використання американської зброї на території Росії не змінилась – США не заохочують до цього та не уможливлють такі атаки.

Про це сказав під час брифінгу 17-го травня Джон Кірбі, радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому, його цитує "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

Кірбі відповідав на питання у той час, як активізувались дискусії стосовно необхідності зміни підходу адміністрації Байдена щодо використання американської зброї після початку наступу Росії на півночі Харківщини.

"Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, переданої США, всередині російської території. Це політика, яка залишилась незмінною", – заявив Джон Кірбі.

Реклама:

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю, та окремо попросила зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.

Під час візиту до Києва цього тижня Державний секретар США Ентоні Блінкен ухилився від відповіді на запитання ЗМІ про те, чи розглядають США можливість зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Сполученими Штатами.

"Ми не заохочували і не дозволяли наносити удари за межами України, але, зрештою, Україна повинна сама приймати рішення про те, як вона збирається вести цю війну", – сказав він.