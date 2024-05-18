Организм еще не победил: словацкий министр описал тяжелое состояние раненого Фицо

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк подробно рассказал о серьезных травмах, которые в результате покушения получил премьер Роберт Фицо.

Об этом он рассказал в интервью TA3, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, премьер получил всего четыре огнестрельных ранения.

"Два из них были легкого характера, одно – среднего и одно – очень тяжелое. Во время более чем пятичасовой операции врачи сделали огромное количество вмешательств, чтобы спасти его жизнь", – рассказал Калиняк.

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Важным вопросом, по его словам, было то, как организм премьера отреагирует на ранение, и как он справится с огромной нагрузкой вследствие ранения.

"Это так называемое грязное ранение, то есть оно заносит в организм большое количество инфекций. Именно поэтому операция была сделана вчера (речь идет о второй операции, которую Фицо перенес в пятницу. – Ред.), чтобы врачи могли удалить все ткани, которые вызывают проблему, и в то же время проверить вмешательства, которые они сделали во время первой операции", – пояснил министр.

Он отметил, что, по словам врачей, четыре-пять дней после ранения – это решающий период, когда организм может понемногу начать побеждать такие серьезные травмы. "Но мы еще не на этом этапе", – добавил он.

Калиняк повторил, что состояние Фицо очень тяжелое, а истощение организма огромное. "Его травма чрезвычайно болезненна, но я не знаю много таких сильных людей, как он, поэтому если кто-то и может справиться с этим, то это он", – добавил Калиняк.

Он сказал, что предыдущий акцент премьер-министра на физической подготовке имел большое значение при реагировании на травмы, что подтвердили и врачи больницы в Банской Быстрице. Они заявили, что организм Фицо отреагировал на травму с большей силой.

"Однако сейчас мы подходим к той стадии, когда организм исчерпал резервы своих защитных механизмов, поэтому очень важно, чтобы врачи правильно организовали лечение и справились со всеми осложнениями, которые неизбежны", – добавил Калиняк.

Также по этим причинам, по словам министра обороны, транспортировка премьер-министра в Братиславу в ближайшие несколько дней будет невозможной.

Напомним, суд в Словакии в субботу постановил взять под стражу Юрая Цинтулу, который 15 мая совершил покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо.

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