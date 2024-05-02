В Париже во время первомайских демонстраций пострадали более 50 полицейских

В Париже во время демонстраций к 1 мая из-за действий радикалов пострадали более полусотни правоохранителей.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Прокуратура Парижа объявила, что по итогам событий в отделениях оказались 35 человек, из которых большинство – по подозрениям в подготовке к насильственным действиям и нанесении вреда, за владение оружием категории "Д" и закрытое лицо; четырех задержали непосредственно за применение силы к полиции.

Пострадали 57 правоохранителей.

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В целом акция во французской столице прошла спокойнее, чем в прошлом году, на пике протестов против пенсионной реформы.

Профсоюзы оценивают общее количество участников в 50 тысяч, полиция – в 18 тысяч.

В целом по территории страны профсоюзы оценили количество участников в 210 тысяч, МВД – в 121 тысячу человек. Демонстрации в десятках городов прошли преимущественно спокойно, но местами радикальные группы воспользовались ими, чтобы устроить беспорядки.